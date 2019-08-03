Директор крымского сафари-парка объяснил слова о сдаче Сибири немцам

Его высказывание, связанное с пожарами в регионе, сильно возмутило пользователей соцсетей.

Директор крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил, что заявление о "фашистской" Сибири было сделано им "на эмоциях". Предприниматель рад тому, что его высказывание вызвало такую реакцию, — шумиха, по его мнению, может положительно сказаться на решении проблемы горящей тайги.

— Если чиновники бездействуют, когда горят гектары лесов, то зачем 22 миллиона человек погибли во время Великой Отечественной войны? Но я рад, что об этом заговорили. И пусть меня где-нибудь в Иркутской области расстреляют как предателя, лишь бы потушили Сибирь, — сказал Зубков в интервью Ura.ru .

Заявление владельца сафари-парка вызвало широкий резонанс. Под постом, где он сетовал, что Сибирь не досталась немецким захватчикам в Великую Отечественную войну, оставили более тысячи комментариев, большинство из которых гневные. В Крыму назвали высказывание Зубкова гнусным и отвратительным.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Сегодня в Минобороны РФ отчитались, что самолёты и вертолёты ведомства потушили более 450 тысяч гектаров горящей тайги.