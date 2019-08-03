Ученые зафиксировали на Маршалловых островах уровень радиации "как в Чернобыле"

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Фото ©pixabay

Причиной столь сильного радиоактивного загрязнения природы названы ядерные испытания США.

Научные сотрудники Колумбийского университета США сообщили о крайне высоком уровне радиации в некоторых районах Маршалловых островов. Как говорится в докладе исследователей, в некоторых участках уровень радиоактивного загрязнения можно сравнить с ситуацией на Чернобыльской АЭС в момент аварии в 1986 году.

Один из авторов исследования, доцент университета Ивана Николич Хьюз сообщил, что концентрация ядерных изотопов на некоторых из островов, в том числе в атоллах Бикини и Наен многократно превышает предельно допустимый уровни.

На основании наших результатов мы пришли к выводу, что для обеспечения безопасного переселения на атоллы Бикини и Ронжелап необходимо дальнейшее восстановление окружающей среды, чтобы избежать потенциально вредного воздействия радиации, — приводит слова учёного телеканал Fox News.

Как говорится в документе, причиной радиоактивного заражения стали многократные испытания ядерного и термоядерного оружия военными США в данном регионе.

<p>Фото ©<a href="https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F-67557/" target="_blank">pixabay</a></p>

Отметим, в период с 1946 по 1958 год на Маршалловых островах было взорвано шестьдесят семь ядерных бомб. В их числе в 1954 была испытана мощнейшая за всю историю ядерных испытаний США бомба "Кастл Браво". Её мощность превосходила в тысячу раз силу взрывов бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

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