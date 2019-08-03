В Сети появился проморолик сиквела "Оно"

В центре сюжета вновь окажется клуб неудачников, но только 27 лет спустя после событий первой части.

В Интернете появились новые промоматериалы второй части хоррора "Оно". В трёхминутном ролике показаны кадры из трейлера, а также комментарии актёров и Стивена Кинга насчёт будущего фильма.

В центре сюжета сиквела вновь окажется клуб неудачников. Но только события разворачиваются через 27 лет после происходящего в первой части. Герои вновь вернутся в Дерри, где много лет назад они вступили в схватку с клоуном Пеннивайзом. Лента выйдет на российские экраны 5 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что Фредди Крюгер может вернуться на экраны в ремейке французского режиссёра Ажа.