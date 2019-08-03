Фестиваль "Шашлык Live" в Москве за день посетило 220 тысяч человек

Гости могут попробовать классические блюда из мяса, рыбы и овощей, а также авторские.

На фестивале "Шашлык Live" в парке Горького побывало уже 220 тысяч человек, сообщается на сайте мэра Москвы.

Гости мероприятия съели в общей сложности 27 тысяч порций шашлыка, который приготовили лучшие повара популярных ресторанов Москвы.

Кроме того, в субботу, 3 августа, на фестивале прошли выступления известных отечественных музыкантов: группы "Чайф", Uma2rman, "Сплин" и других.

Шале и фудкорты на Пушкинской набережной будут открыты до 22:00. Посетителям предлагаются классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также авторские — с необычными приправами и соусом, сделанные по специальным рецептам.

А ранее более сотни тысяч человек посетили в Москве фестиваль "Бургерфест".