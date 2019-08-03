На автозаправке под Курском прогремел взрыв

В результате начавшегося следом пожара сгорели легковой автомобиль, а также постройка на территории АЗС.

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции на выезде из Курска. На месте происшествия начался пожар, пламя быстро перекинулось на стоящую отдельно от АЗС постройку и припаркованный рядом легковой автомобиль.

Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут после сообщения о ЧП. Ещё около часа им потребовалось для полной ликвидации возгорания. В настоящий момент устанавливается причина происшествия.

— Угрозы населению, а также распространения огня на ёмкости с топливом, здание заправки и производственные строения не было. К ликвидации пожара привлекались 46 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС — 29 человек и 10 единиц техники, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Курской области.

Ранее Лайф публиковал видео крупного пожара в Подмосковье, где зараз сгорело шесть автомобилей.