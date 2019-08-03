Известный британский певец умер на руках у мужа

В Великобритании он обрёл популярность благодаря участию в передаче "В поисках звезды" в 1981 году.

Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа в своём доме, расположенном в графстве Ланкашир. Ему было 64 года.

— Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа — Джейме, — сообщается на официальном сайте певца.

В 1989 году у певца диагностировали рак крови. Он перенёс несколько операций и вынужден был приостановить музыкальную карьеру. Позже, в 90-х, вернулся на сцену. А в 2014-м ему поставили диагноз — "рак горла".

В Великобритании он обрёл популярность благодаря участию в передаче "В поисках звезды" в 1981 году. Позже стал выступать в собственной телевизионной программе The Joe Longthorne Show ("Шоу Джо Лонгфорна").