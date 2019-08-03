Прямая трансляция: Лазерное шоу дронов на юбилее ВДНХ

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ВДНХ отмечает 80-й день рождения. По этому случаю в небо сегодня взлетят сотни дронов и устроят масштабное световое шоу на высоте 300 метров.

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