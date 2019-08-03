Суд оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за повторное нарушение закона о митинге

27 июля Хамовнический суд столицы уже оштрафовал её на 30 тысяч рублей за незаконную акцию 14 июля.

Щербинский суд Москвы назначил штраф в размере 300 тысяч рублей незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь за повторное нарушение правил проведения митинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд признал Соболь виновной в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ей наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей, — сообщили в суде.

Любовь Соболь была задержана на Рождественском бульваре 3 августа. Прокуратура Москвы уже выносила ей предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с несогласованным митингом 3 августа, на котором задержали уже около 600 человек. 27 июля Хамовнический суд столицы уже оштрафовал её на 30 тысяч рублей за проведение незаконного митинга 14 июля.