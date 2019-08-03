СМИ сообщили о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре в Техасе

От десяти до 18 человек погибли в результате выстрелов в универмаге в сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США, сообщает KTSM, дочерняя компания NBC News, со ссылкой на источники.

Стрельба началась около 11 часов утра 3 августа по местному времени (около 19 часов мск). Полиция получила вызов в данный район. Подробности обстоятельств были известны не сразу.

По некоторым данным, трое причастных к стрельбе задержаны полицией, однако эта информация пока также не подтверждается.

В соцсетях было опубликовано видео, как посетители ТЦ выбегают из магазинов, а также как они выходят с поднятыми руками.