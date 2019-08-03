Рэпер Мот признался, что Крым не хуже Монако

Матвей Мельников также не исключил, что в одном из его клипов могут появиться пейзажи полуострова.

Российский музыкант и рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, заявил, что Крым по атмосфере не уступает Монако.

— В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится. Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму. И могу сказать, что вообще ни разу не уступает ни погода, ни атмосфера, ни музыка, — приводит слова артиста РИА "Новости".

Мельников также не исключил, что в одном из его клипов могут появиться пейзажи Крыма.

По словам певицы Даны Соколовой, каждое посещение полуострова сопровождается жарким эмоциональным состоянием.

— Это всегда приезд в тепло, мы здесь наслаждаемся летом, — отметила Соколова.

Фестиваль ZBFest прошёл в субботу, 3 августа, под открытым небом в Балаклаве, недалеко от винодельни "Золотая Балка". В нём приняли участие Сергей Шнуров, рок-певица группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, Дана Соколова, а также рэпер Мот.

Тем временем в Москве проходит фестиваль "Шашлык Live", который посетило уже 220 человек.