В Башкирии автомобиль "сбежал" от водителя и протаранил три машины — видео

Женщины пытались остановить транспортное средство, дама с ребёнком на руках упала и уронила малыша.

В Стерлитамаке (Башкирия) на ул. Строителей, 28, неуправляемый автомобиль во дворе дома протаранил несколько других машин. По неизвестной причине транспортное средство поехало, когда водителя не было за рулём. Происходящее сняли на видео.

На кадрах видно, как две женщины и маленький ребёнок находятся рядом с машиной. Когда одна из участниц происходящего достала из салона второго ребёнка и взяла его на руки, авто внезапно тронулось. Женщины пытались остановить транспортное средство, дама с ребёнком на руках упала и уронила малыша. Всё произошло за несколько секунд, и попытки предотвратить столкновение не увенчались успехом. Автомобиль остановился, лишь ударившись о крыльцо многоэтажки, после того как протаранил три другие машины.

В соцсетях гадают, по какой причине это могло произойти. Одни полагают, что всему виной сработавший автоподзавод, другие считают, что в салоне мог быть ещё один ребенок, который и завёл машину.