Шойгу объяснил отсутствие военных НАТО на Пятых Армейских международных играх

Он отметил, что Россия приглашает на игры военных альянса и будет рада их видеть, однако это не является самоцелью Москвы.

Военные стран НАТО не принимают участия в Армейских международных играх не только из-за политических мотивов, но и из-за учётов других рисков, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Так он ответил на вопрос, почему НАТО не участвует в играх.

— Политические соображения, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, мы в их [играх] участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже её продавать, — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что Россия приглашает на игры военных альянса и будет рада их видеть, однако это не является самоцелью Москвы.

По его словам, главными целями и задачами являются хорошее оснащение, обучение, боеготовность армии.

— Чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят, — вот это наша задача, — добавил глава Минобороны России.

Приехавшие на игры военные в свою очередь рассказали о своём положительном впечатлении от российской техники, отметив, что она действительно является самой мощной в мире.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл сегодня Пятые Армейские международные игры, которые проходят на территории десяти государств — России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Азербайджана, Армении, Индии, Монголии и Узбекистана. Президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям состязания.