Стрелок из Техаса перед бойней в ТЦ опубликовал расистский манифест

По последним данным, в результате нападения погибли 18 человек, точное количество пострадавших устанавливается.

Мужчина, устроивший стрельбу в торговом центре Эль-Пасо в Техасе, в результате которого, по последним данным, погибли 18 человек, перед нападением опубликовал манифест, в котором объяснил причину своего поступка.

В нём мужчина высказал недовольство ситуацией в стране, в частности политикой Демократической партии, которая скоро будет "владеть Америкой" и при этом "потворствует латиноамериканскому избирательному блоку".

Политика республиканцев ему тоже не нравится, поскольку она ангажирована корпорациями, которые также заинтересованы в миграции, но, в отличие от демократов, не отдают предпочтение финансовым выгодам "над нашим (США) будущим".

Мужчина также утверждает, что его взгляды на проблему не менялись уже много лет и не зависели от пришедшего к власти президента Трампа и тех идей, которые он продвигал во время предвыборной кампании.

— Я помещаю это здесь, потому что некоторые люди будут обвинять президента в нападении. Это не дело, — написал он.

В Сети также появилась фотография с камер видеонаблюдения, на которой изображён предположительный стрелок. На фото видно, что вооружённый белый мужчина заходит в двери торгового центра с противошумными наушниками на голове и держит в руках WASR-10 — гражданскую версию Ак-47.

Его личность не называется, но, по информации местных СМИ, ему 21 год. Точное число погибших пока не установлено, поскольку многие жертвы погибли не сразу, а в результате потери крови от полученных ранений. По последним данным, это 18 человек. Сколько ещё были ранены — неизвестно.

На случившееся уже отреагировал президент Трамп, назвавший произошедшее ужасной стрельбой со множеством убитых. Он добавил, что обсудил случившееся с губернатором штата Грегом Эбботом и пообещал полную поддержку от федерального правительства. "Храни вас Бог!" — заключил он.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись с места нападения.