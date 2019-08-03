СК проверяет подмосковный лагерь после массового отравления детей

Следственный комитет России начнёт проверку после сообщения о пищевом отравлении детей в подмосковном лагере "Олимп", рассказала РИА "Новости" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
— Организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — сказала Врадий.
Она также рассказала, что на данный момент проводится комплексное обследование госпитализированных детей на наличие вирусной инфекции.
Напомним, в детском лагере в подмосковной деревне Малое Уварово отравились восемь детей в возрасте от девяти до 15 лет, их госпитализировали в местную больницу. В связи с инцидентом Роспотребнадзор организовал проверку лагеря.
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