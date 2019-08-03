Немецкий политолог: НАТО нужны ракеты для атаки командных центров России

При этом, по его мнению, в первую очередь альянс должен отреагировать в области неядерных вооружений.

Странам НАТО необходимо провести работу над модернизацией вооружений, поскольку сегодня альянс не может противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung рассказал эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

По его словам, в первую очередь это касается тех европейских стран, которые состоят в организации. По словам Меллинга, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".

— Мы, европейцы, очень уязвимы, — приводит издание слова эксперта.

Как отметил политолог, 9М729 не долетит до материковой части США. Тем не менее Вашингтону стоит обратить внимание на разработку вооружений, уверен Меллинг.

— Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнёры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения, — заметил он.

При этом, по его мнению, в первую очередь НАТО необходимо отреагировать в области неядерных вооружений, улучшив систему ПВО для нейтрализации российских ракет.

— С другой стороны, пожалуй, необходима и наступательная составляющая: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры, — заявил Меллинг.

Напомним, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия в свою очередь приостановила своё участие в ДРСМД.