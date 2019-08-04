Зеленский назвал возможную дату новой встречи лидеров в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на продвижение в урегулировании конфликта в Донбассе в "нормандском формате" уже этой осенью.

— Тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырёх представителей на уровне министерств иностранных дел во Франции, — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Он также уточнил, что надеется на встречу уже лидеров стран России, Украины, Германии и Франции этой осенью. "Я — за начало сентября", — добавил Зеленский.

Очевидно, у украинского президента намечен достаточно плотный график международных встреч этой осенью, поскольку ранее он заявил, что планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре.