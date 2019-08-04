Девять самодельных бомб обнаружили сотрудники ФСБ в Дагестане

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Фото © Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В дагестанском селе Гимры Унцукульского района сотрудниками ФСБ России обнаружено девять самодельных взрывных устройств общей мощностью 90 кг в тротиловом эквиваленте.

Как рассказал Sm-news представитель ведомства, бомбы представляли собой ржавые металлические трубы, внутри которых была смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, в которой в качестве поражающих элементов использовались куски арматуры.

<p>Фото © <a href="https://sm-news.ru/devyat-bomb-obnaruzhili-siloviki-v-dagestanskom-sele-gimry-4586/" target="_blank">sm-news</a></p>

Прибывшие на место сапёры уничтожили взрывные устройства, ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что бомбы обнаружены силовиками в субботу, 3 августа.

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