Девять самодельных бомб обнаружили сотрудники ФСБ в Дагестане

В дагестанском селе Гимры Унцукульского района сотрудниками ФСБ России обнаружено девять самодельных взрывных устройств общей мощностью 90 кг в тротиловом эквиваленте.

Как рассказал Sm-news представитель ведомства, бомбы представляли собой ржавые металлические трубы, внутри которых была смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, в которой в качестве поражающих элементов использовались куски арматуры.

Прибывшие на место сапёры уничтожили взрывные устройства, ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что бомбы обнаружены силовиками в субботу, 3 августа.