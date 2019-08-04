В США пойманная акула отомстила рыбаку

В США акула отомстила поймавшему её рыбаку, укусив за ногу, сообщает Virginian-Pilot. Видео инцидента размещено в YouTube.
Капитан небольшого судна Рик Кейтон рыбачил с компанией мужчин в открытом море, один из них поймал полутораметровую чернопёрую акулу.
Капитан решил помочь поднять акулу на борт, однако когда она почти оказалась на судне, то вцепилась в ногу Кейтона.
— Она схватила меня! — закричал он.
Рыбакам удалось освободить конечность капитана, рану немедленно продезинфицировали.
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