В США пойманная акула отомстила рыбаку

Капитан решил помочь поднять хищника на борт, однако кода она почти оказалась на судне, то вцепилась в его конечность.

В США акула отомстила поймавшему её рыбаку, укусив за ногу, сообщает Virginian-Pilot. Видео инцидента размещено в YouTube.

Капитан небольшого судна Рик Кейтон рыбачил с компанией мужчин в открытом море, один из них поймал полутораметровую чернопёрую акулу.

Капитан решил помочь поднять акулу на борт, однако когда она почти оказалась на судне, то вцепилась в ногу Кейтона.

— Она схватила меня! — закричал он.

Рыбакам удалось освободить конечность капитана, рану немедленно продезинфицировали.