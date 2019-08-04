Клип Арианы Гранде просмотрело более 20 млн за сутки

Композиция стала ещё одним примером сотрудничества певицы с поп-дуэтом Social House.

Новый клип певицы Арианы Гранде Boyfriend набрал более 20 миллионов просмотров за сутки на "Ютубе".

Композиция стала ещё одним примером сотрудничества Гранде с поп-дуэтом Social House. В клипе певица яростно нападает на соперницу из-за ревности к молодому человеку.

Говоря о мотивах, которые побудили написать эту песню, Гранде отметила в своём твиттере , что композиция отражает то, что происходит в жизни многих людей.

— Люди хотят любить, но не хотят обозначать статус своих отношений, полностью доверяться и доверять кому-то и разрешить себе полюбить кого-то сильно, — написала певица.

Ранее украинская певица Maruv выпустила новую песню на русском языке.