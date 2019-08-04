Россияне не пострадали в результате бойни в ТЦ в Техасе

В результате перестрелки в торговом центре в городе Эль-Пасо, штат Техас, граждане России не пострадали. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Хьюстоне.

— По сообщению Департамента полиции города Эль-Пасо, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, — говорится в сообщении.

Как передаёт телеканал NBC News, количество погибших во время нападения увеличилось до 19 человек. По уточнённым данным, ещё 40 пострадали.

Также, по информации источника в региональных правоохранительных органах, установлена личность стрелка. Им оказался 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус, в настоящий момент он задержан.

Кроме того, правоохранители взяли под стражу ещё одного участника событий, но его роль в нападении пока не установлена.

Отметим, перед началом бойни стрелок опубликовал манифест против латиноамериканцев.