Вице-премьер Италии намерен вернуть хорошие отношения с Россией

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Фото © Zuma\TASS

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, выступая со сцены на вечеринке коалиции партии "Лига", сделал заявление, что намерен усердно работать на своём посту, чтобы вернуть хорошие отношения с Россией.

Путин — это великий президент. И говорю я это, потому что так действительно считаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты, — аргументировал свои слова Сальвини.

Он также добавил, что считает достойным политиком не только российского главу государства, но также президента США Дональда Трампа, бразильского лидера Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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