В Калифорнии мужчина нашёл послание в бутылке с Гавайских островов

Он обнаружил записку от апреля 2006 года от трёх детей, возрастом четырёх, семи и десяти лет, с адресом их места жительства.

В Калифорнии мужчина нашёл бутылку с посланием с Гавайских островов, которая провела в Тихом океане более десяти лет, сообщает The Press Democrat.

30-летний Эрик МакДермотт нашёл записку от января 2006 года от трёх детей, возрастом четырёх, семи и десяти лет, с адресом их места жительства.

По словам МакДермотта, дом авторов послания находился на севере Сан-Франциско, в 124 километрах от места обнаружения бутылки. Оказалось, что дети бросили бутылку в океан во время семейного отдыха на Гавайских островах.