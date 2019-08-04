В США на свалке нашли коробку с $ 23 тысячами

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Фото © The Press Democrat

Теперь сотрудников предприятия атакуют сотни клиентов, которые ищут потерянные сокровища.

В американском графстве Гумбольдт рабочие предприятия по вывозу отходов обнаружили на свалке обувную коробку, в которой было больше 23 тысяч долларов, сообщает The Press Democrat.

Как оказалось, владелец коробки случайно выбросил её, однако слишком поздно осознал свою ошибку. Он немедленно связался с предприятием, которое предоставляет услуги по уборке мусора более чем одному миллиону домов и предприятий в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии.

К счастью для владельца, коробку с деньгами вернули. Но теперь сотрудников предприятия атакуют сотни клиентов, которые ищут потерянные сокровища.

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