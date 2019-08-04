Водитель грузовика случайно разбил 10 тысяч бутылок пива

Общий ущерб оценивается 12 тысяч евро, ещё около 30 тысяч придётся заплатить за ремонт повреждённого прицепа.

Более шести часов потребовалось бригаде из 29 пожарных, чтобы убрать последствия весьма необычного ЧП в пригороде города Мангейм на юго-западе Германии, где более 10 тысяч бутылок с пивом оказались на дороге и частично парализовали движение автотранспорта. Об этом пишет AP.

По информации местных правоохранителей, грузовик с полным прицепом пенного груза, в котором находилось порядка 1280 ящиков, должен был доставить его из городка Гейдельберг на север страны, однако этому не суждено было сбыться.

Проехав чуть более 10 километров от точки старта, во время выезда на шоссе прицеп наклонился, находящиеся внутри ящики проломили боковую стену фуры и лавиной скатились прямо на проезжую часть. В результате было безвозвратно потеряно порядка 40% от общего груза.

В отношении 53-летнего водителя большегруза было возбуждено дело. По версии полицейских, причиной случившегося стало то, что он плохо закрепил груз. Компания, заказавшая перевозку, оценила полученный ущерб в 12 000 евро (13 360 долларов). Также ещё 30 000 евро придётся выложить за ремонт повреждённой техники.