Постпред Украины в ПАСЕ рассказал о провалившемся плане сорвать возвращение РФ

По его словам, "беспрецедентный шаг" Незалежной не был должным образом поддержан другими странами-участницами.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская делегация пыталась на собственном примере убедить других членов организации оплатить членские взносы сверх нормы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.

По его словам, в ходе многочисленных дискуссий относительно восстановления прав российской делегации в Совете Европы часто звучали упрёки, что Украина только требует, но сама ничего не даёт.

— Мы как раз сделали кое-что очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьёзных объёмах, — сказал он в интервью порталу "Цензор".

Он пояснил, что украинская делегация увеличила свой взнос до "очень большой суммы" в 400 тысяч долларов и надеялась на то, что другие члены организации сделают то же самое и покажут России, что могут выжить и без её взноса, являющегося одним из основных в бюджете организации.

Однако такой шаг не нашёл отклика у нынешнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который своей жёсткостью фактически запретил другим странам поддерживать эту инициативу. Его мотивы точно не известны, возможно, это понимание того, что Украина могла брать свой взнос из выделенного МВФ транша.

Не исключено, что это осознание того факта, что компенсировать сумму в более чем 30 миллионов евро, которую РФ ежегодно платит организации, будет совсем непросто, тем более что на долю Франции, Германии, Италии, России и Великобритании приходится 57% от общего бюджета.

Напомним, 26 июня на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция, которая подтвердила все полномочия российской делегации. В ответ на это Киев демонстративно приостановил своё участие в заседаниях и попытался подбить на такой же шаг другие страны.

Первоначально о "поддержке" Украины заявили ещё семь стран, однако позже представители Словакии, например, опровергли участие в "украинском бунте". Следом то же самое сделали Грузия и Литва и другие показательно участвующие.