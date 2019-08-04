Автор Чебурашки в стиле "Игры престолов" получил работу в "Союзмультфильме"

Прокопий Уляшов также нарисовал Зайца и Волка из "Ну, погоди!" в образах Арьи Старк и Сандора Клигана.

Благодаря публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей сериала "Игра престолов" художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов получил предложение о работе от "Союзмультфильма", рассказала РИА "Новости" председатель правления студии Юлиана Слащёва.

— После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в "Союзмультфильм", — рассказала собеседница агентства.

По её словам, художник может выйти на работу уже в сентябре.

Уляшов нарисовал Зайца и Волка из "Ну, погоди!" в образах Арьи Старк и Сандра Клигана, Малыша и Карлсона — в образах Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера. Винни Пух превратился в Сэмвелла Тарли, а Пятачок — в Джона Сноу. Чебурашка стал Дейенерис Таргариен с драконом Геной.

Ранее стало известно, что мультфильмы "Попугай Кеша" и "Чебурашка" могут снять в 3D.