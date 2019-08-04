Дело о стрельбе в Техасе будут рассматривать как преступление на почве ненависти

Среди погибших было три мексиканца, к ситуации подключился МИД Мексики и консул в Эль-Пасо.

Дело о стрельбе в Эль-Пасо, штат Техас, будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, рассказал журналистам глава полиции города Грег Аллен, его пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.

— На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями, — сказал он.

По последним данным, в результате инцидента погибло по меньшей мере 20 человек, среди них было трое мексиканцев. По словам лидера латиноамериканского государства, к ситуации подключился МИД Мексики и консул Эль-Пасо.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу, опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.