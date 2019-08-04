Сафронов отдал на реставрацию 10 картин, повреждённых при затоплении

Художник Никас Сафронов отдал на реставрацию десять картин, которые пострадали при затоплении квартиры, об этом он рассказал РИА "Новости".
По словам Сафронова, пострадали не все картины, некоторые были упакованы.
— Десять живописных полотен и пять графических листов испорчены. Огорчает то, что большая часть испорченных работ были из частных коллекций, коллекционеры дали их мне на выставку, — сказал художник.
По его словам, графика не подлежит восстановлению, а полотна отданы на реставрацию. Кроме того, картины не были застрахованы, в отличие от квартиры.
— Надо, конечно, страховать, я хотел, но как-то всё руки не доходят, — сказал художник.
Как ранее сообщал Лайф, соседка-художница Никаса Сафронова затопила его квартиру, в результате чего было повреждено 200 картин, а также книги и предметы интерьера.
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