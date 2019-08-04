Зеленский заявил, что никогда не обращался к лоббистам

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов, сообщает УНИАН.
— Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей, — пояснил Зеленский.
По его словам, он никогда не виделся ни с кем из лоббистов и уж тем более не платил "никому никакой копейки".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Зеленский нанимал американскую лоббистскую группу для того, чтобы повысить свой авторитет в США.
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