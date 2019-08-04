Зеленский заявил, что никогда не обращался к лоббистам

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Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Трускавце. Фото © Официальный сайт Президента Украины

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Зеленский нанимал американскую лоббистскую группу.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов, сообщает УНИАН.

Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей, — пояснил Зеленский.

По его словам, он никогда не виделся ни с кем из лоббистов и уж тем более не платил "никому никакой копейки".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Зеленский нанимал американскую лоббистскую группу для того, чтобы повысить свой авторитет в США.

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