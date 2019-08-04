Мальта разрешила 40 мигрантам высадиться на берег

По словам премьер-министра страны, Германия и Еврокомиссия организуют распределение спасённых среди стран ЕС.

Власти Мальты разрешили высадиться на берег 40 мигрантам на судне Alan Kurdi, принадлежащем германской неправительственной организации Sea Watch, сообщил в "Твиттере" премьер-министр страны Джозеф Мускат.

— В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам с германского судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту, — сказано в сообщении премьер-министра.

Он добавил, что власти Германии и Еврокомиссия займутся организацией распределения спасённых мигрантов среди стран ЕС. По словам Муската, ни один мигрант не останется на Мальте.

Ранее сообщалось, что благодаря содействию мальтийских властей немецкий корабль спас мигрантов в Средиземном море.