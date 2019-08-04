Мальта разрешила 40 мигрантам высадиться на берег

Власти Мальты разрешили высадиться на берег 40 мигрантам на судне Alan Kurdi, принадлежащем германской неправительственной организации Sea Watch, сообщил в "Твиттере" премьер-министр страны Джозеф Мускат.
— В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам с германского судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту, — сказано в сообщении премьер-министра.
Он добавил, что власти Германии и Еврокомиссия займутся организацией распределения спасённых мигрантов среди стран ЕС. По словам Муската, ни один мигрант не останется на Мальте.
Ранее сообщалось, что благодаря содействию мальтийских властей немецкий корабль спас мигрантов в Средиземном море.
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