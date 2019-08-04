Жители Эль-Пасо выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для жертв бойни в ТЦ

Ранее 21-летний мужчина вошёл в торговый центр с автоматом в руках и открыл огонь по всем, кто находился внутри здания.

The people of El Paso have answered the urgent ask: please come to donate blood to help the victims of today’s mass shooting.

Look at the line... pic.twitter.com/EGFhfXhDa6 — David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 августа 2019 г.

Жители приграничного города Эль-Пасо, штат Техас, выстроились в очередь возле стен больницы, чтобы сдать кровь жертвам зверского расстрела, который произошёл в местном торговом центре.

Как видно на выложенных в соцсети видеозаписях и фотографиях, очередь растянулась на несколько сотен метров. Люди стоят под зонтами на солнцепёке, колонна огибает всё здание и упирается во входную дверь. Сколько ещё людей находится внутри здания — неизвестно.

Другие неравнодушные жители города регулярно ходят от начала колонны к концу и предлагают бесплатную воду всем желающим. Также на одном из видео человек, одетый в форму курьера, раздаёт бесплатную пиццу тем, кто проголодался, пока стоит в очереди.

Man gives out free pizza to people who are donating blood to the victims of the El Paso, Texas shooting — Many donation centers were overwhelmed. #elpasoshooting pic.twitter.com/zOpQoT70Ae — ʟ✌🏻ʍ (@thyyms) 3 августа 2019 г.

Накануне вечером в городе Эль-Пасо, находящемся на границе США и Мексики, 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус, вооружившись гражданской версией автомата АК-47, вошёл в здание торгового центра и открыл огонь по персоналу и посетителям.

По последним данным, было убито 20 человек, ещё 26 человек пострадали, в том числе двое детей. Многие из них находятся в критическом состоянии. Перед нападением стрелок опубликовал в Сети расистский манифест, в котором просил не винить в случившемся президента США Дональда Трампа.