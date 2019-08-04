Жители Эль-Пасо выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для жертв бойни в ТЦ

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Ранее 21-летний мужчина вошёл в торговый центр с автоматом в руках и открыл огонь по всем, кто находился внутри здания.

Жители приграничного города Эль-Пасо, штат Техас, выстроились в очередь возле стен больницы, чтобы сдать кровь жертвам зверского расстрела, который произошёл в местном торговом центре.

Как видно на выложенных в соцсети видеозаписях и фотографиях, очередь растянулась на несколько сотен метров. Люди стоят под зонтами на солнцепёке, колонна огибает всё здание и упирается во входную дверь. Сколько ещё людей находится внутри здания — неизвестно.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ForPeonies/status/1157807945234694147" target="_blank">For Peony Sake‏</a></p>

Другие неравнодушные жители города регулярно ходят от начала колонны к концу и предлагают бесплатную воду всем желающим. Также на одном из видео человек, одетый в форму курьера, раздаёт бесплатную пиццу тем, кто проголодался, пока стоит в очереди.

Накануне вечером в городе Эль-Пасо, находящемся на границе США и Мексики, 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус, вооружившись гражданской версией автомата АК-47, вошёл в здание торгового центра и открыл огонь по персоналу и посетителям.

По последним данным, было убито 20 человек, ещё 26 человек пострадали, в том числе двое детей. Многие из них находятся в критическом состоянии. Перед нападением стрелок опубликовал в Сети расистский манифест, в котором просил не винить в случившемся президента США Дональда Трампа.

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