В партии Зеленского предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Богдан Яременко предложил разрешить вести диалог с Россией лишь официальным лицам.

Депутат Богдан Яременко от партии "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского выступил за введение уголовной ответственности в отношении неуполномоченных лиц, которые ведут переговоры с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

— Я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства, — заявил Яременко.

Он отметил, что выступает против влияния государства на жизнь общества, однако касательно внешней политики и обороны страны властям необходимо действовать чётко и уверенно. Яременко предложил разрешить вести диалог с Россией лишь официальным лицам.

Ранее подобную идею предлагал и лидер украинской партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук. Он призвал давать от 13 до 15 лет лишения свободы.