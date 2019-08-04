Трамп назвал проявлением трусости стрельбу в Техасе

Как считает американский президент, нет причин, оправдывающих подобные поступки.

Президент США Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу в торговом центре Эль-Пасо в штате Техас. Об этом он написал в "Твиттере".

— Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости, — заявил Трамп.

По словам президента, как и каждый житель США, он решительно осуждает этот поступок. Как считает Трамп, нет причин, оправдывающих подобные поступки.

Трамп также добавил, что он и его супруга Меланья "выражают самые искренние пожелания и молятся за великих людей Техаса".

Напомним, 3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо штата Техас на юге США 21-летний мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 20 человек. Дело о стрельбе будут рассматривать как преступление на почве ненависти.