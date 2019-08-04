Погибшая при обрушении скалы в Калифорнии незадолго до этого излечилась от рака

Всего из-за инцидента лишились жизни три женщины — члены одной семьи, праздновавшие победу над болезнью.

В Калифорнии при обрушении скалы погибли три члена одной семьи, сообщает AP.

По данным агентства, жертвами оказались 35-летняя Анна Клэйв, её 65-летняя мать Джули Дэвис и тётя Элизабет Кокс. Женщины отдыхали на пляже у скалы, отмечая успешное лечение рака молочной железы Кокс.

Мать и дочь скончались в больнице, куда были доставлены в тяжёлом состоянии. Кокс погибла на месте.

2 августа примерно в 15:00 (01:00 мск) в Южной Калифорнии произошло обрушение скалы на городском пляже.