В Москве загорелся мусоровоз со спящим водителем — видео

В Москве на улице Ландышевой загорелся мусороуборочный КамАЗ. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как рассказали Лайфу очевидцы события, стоявший в расстроенных чувствах водитель автомобиля громко кричал, что уснул за рулём, а когда проснулся, кабина уже вовсю полыхала.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, причины случившегося не уточняются. По неподтверждённой информации, водитель мог уснуть с непотушенной сигаретой в руках.
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