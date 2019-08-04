В Москве загорелся мусоровоз со спящим водителем — видео

В Москве на улице Ландышевой загорелся мусороуборочный КамАЗ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как рассказали Лайфу очевидцы события, стоявший в расстроенных чувствах водитель автомобиля громко кричал, что уснул за рулём, а когда проснулся, кабина уже вовсю полыхала.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, причины случившегося не уточняются. По неподтверждённой информации, водитель мог уснуть с непотушенной сигаретой в руках.