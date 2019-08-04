Корреспондент не смог сдержать эмоции, рассказывая о бойне в Техасе — видео

По последним данным, жертвами нападения стали 20 человек, ещё 26 получили ранения, в том числе двое детей.

Корреспондент телеканала Fox News Гарретт Тенни не смог сдержать эмоции, когда пытался в прямом эфире рассказать об ужасах, происходивших в торговом центре города Эль-Пасо, которые передали ему очевидцы событий.

По словам Тенни, прибыв на место событий вместе со съёмочной группой, он пытался найти кого-то, кто мог бы ему рассказать подробности произошедшего, и увидел молодого человека, который плакал на плече у пожилого мужчины.

Тот рассказал ему, что приехал в ТЦ прогуляться вместе с мамой и сделать некоторые воскресные покупки, но как только они зашли в здание, начали раздаваться хлопки и буквально в следующую минуту пуля попала в женщину.

На этом моменте голос корреспондента начинает дрожать, видно, что мужчина сильно переживает и прилагает очень много усилий, чтобы сохранить самообладание, но продолжает рассказывать.

— Он побежал к входной двери и сказал, что видел свою маму на земле. Видел много тел. Он сказал, что была кровь, частички мозга на полу и стенах. Это самая ужасная вещь, которую он когда-либо видел, — едва сдерживая себя, говорит Тенни.

Режиссёр трансляции вывел камеру с корреспондентом из эфира на некоторое время, возможно, в этот момент за кадром его поддержали коллеги, но тем не менее он смог взять верх над эмоциями и закончить репортаж.

Первоначально сообщалось, что были задержаны трое подозреваемых, одного из которых вскоре отпустили. Спустя ещё какое-то время шериф местной полиции заявил, что под стражей останется только стрелок, а остальные двое не причастны к случившемуся.

По последним данным, жертвами бойни в Эль-Пасо стали 20 человек, ещё 26 получили ранения, когда вооружённый гражданской версией автомата Ак-47 мужчина вошёл в торговый центр и открыл огонь по посетителям и персоналу. Перед нападением мужчина опубликовал расистский манифест.