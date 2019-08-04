Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за границу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за границей. Его слова приводит портал "Обозреватель".
— Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Я считаю, что примерно за несколько лет будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там, — сказал министр.
Климкин отметил, что основной ценностью Украины являются люди, а не "земля и ресурсы".
— Украинцы заслуживают свободы и справедливости. Конечно, важно и благосостояние, — резюмировал дипломат.
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