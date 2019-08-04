В США умер оскароносный режиссёр-документалист Пеннебейкер

Он сотрудничал с несколькими американскими президентами и работал над картинами о предвыборных кампаниях Джона Кеннеди и Билла Клинтона.

Режиссёр-документалист, обладатель "Оскара" Донн Алан Пеннебейкер скончался у себя дома в США в возрасте 94 лет. Об этом пишет Associated Press.

Одними из самых известных работ режиссёра стали документальные фильмы о выдающихся музыкантах: Элисе Купере ("Элис Купер", 1970 г.), Бобе Дилане ("Не оглядывайся", 1967 г.), Джими Хендриксе ("Джими Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее", 1986 г.), Дэвиде Боуи ("Зигги Стардаст и пауки с Марса", 1973 г.), группе Depeche Mode ("101", 1989 г.) и др.

Пеннебейкер сотрудничал с несколькими американскими президентами и работал над картинами о предвыборных кампаниях Билла Клинтона и Джона Кеннеди.

В 2013 году режиссёр удостоился премии "Оскар" за заслуги в кинематографе.