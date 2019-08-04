В работе Instagram зафиксирован сбой

Проблемы в работе соцсети Instagram наблюдаются 4 августа в ряде стран, в том числе и в России. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (5:17 мск), — поясняется в сообщении.

Больше всего на сбои жалуются пользователи в США, Бельгии, Бразилии, Нидерландах и Франции. С неполадками столкнулись также в Мексике, Чили, Польше, Великобритании, Сербии, Германии, Японии и Малайзии.

В России о сбоях больше всего сообщают в Москве.

Большая часть юзеров не может обновить ленту новостей (примерно 50%), 29% не могут зайти в учётные записи, ещё 20% не могут просмотреть "истории".