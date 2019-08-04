Допинг-проба американского баскетболиста показала его беременность

В моче, которую выдал за свою Ди Джей Купер, обнаружили гормон, который вырабатывается в организме женщин в интересном положении.

Американский разыгрывающий, экс-баскетболист "Енисея" и целого ряда европейских клубов Ди Джей Купер попал в громкий скандал, попытавшись сфальсифицировать допинг-пробу. Об этом сообщает Eurohoops.

28-летний баскетболист для получения права выступать за сборную Боснии и Герцеговины должен был пройти обязательный допинг-тест. В качестве своей пробы с биологическим материалом он сдал урину беременной женщины. Во время проверки в моче был найден гормон, вырабатывающийся в организме беременных.

За фальсификацию Купер был на два года дисквалифицирован Международной федерацией баскетбола (FIBA).