В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

По версии следствия, он использовал полученные от продажи запрещённых веществ деньги для поддержки своей предвыборной кампании.

Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.

По информации Wall Street Journal, правоохранители пришли к такому выводу в ходе расследования дела его брата Хуана Антонио Эрнандеса, состоявшего ранее в Парламенте Гондураса, и обвиняемого в США в торговле наркотиками "многотонными партиями", и использующего своё положение для безнаказанного убийства конкурентов.

Также, по данным американских прокуроров, президент использовал полученные от незаконной деятельности полтора миллиона долларов в ходе своей предвыборной кампании в 2013 году. По словам анонимного "бывшего чиновника и наркоторговца", основного свидетеля по делу, Эрнандес использовал неучтённые средства, чтобы дарить подарки чиновникам.

Отмечается, что, несмотря на выдвинутые обвинения, американская сторона не раз хвалила заслуги Эрнандеса в борьбе с наркоторговлей, например принятый им законопроект, который разрешает экстрадицию в США граждан Гондураса, обвиняемых в наркоторговле. Впрочем, сам гондурасский лидер все обвинения отверг.