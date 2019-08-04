В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
По информации Wall Street Journal, правоохранители пришли к такому выводу в ходе расследования дела его брата Хуана Антонио Эрнандеса, состоявшего ранее в Парламенте Гондураса, и обвиняемого в США в торговле наркотиками "многотонными партиями", и использующего своё положение для безнаказанного убийства конкурентов.
Также, по данным американских прокуроров, президент использовал полученные от незаконной деятельности полтора миллиона долларов в ходе своей предвыборной кампании в 2013 году. По словам анонимного "бывшего чиновника и наркоторговца", основного свидетеля по делу, Эрнандес использовал неучтённые средства, чтобы дарить подарки чиновникам.
Отмечается, что, несмотря на выдвинутые обвинения, американская сторона не раз хвалила заслуги Эрнандеса в борьбе с наркоторговлей, например принятый им законопроект, который разрешает экстрадицию в США граждан Гондураса, обвиняемых в наркоторговле. Впрочем, сам гондурасский лидер все обвинения отверг.
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