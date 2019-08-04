Клаудия Шиффер объявила войну соседям

Супермодель Клаудия Шиффер вместе со своим мужем британским режиссёром Мэттью Воном объявила войну соседу, который затеял строительство на своём участке. По данным Daily Mail, звёздная пара даже написала письмо в районный совет.
Речь идёт об усадьбе семьи в Колдхэм-холл в графстве Саффолк на востоке Англии. Сосед Шиффер захотел сделать двухэтажную пристройку к своему дому. Но супермодель и режиссёр считают, что это разрушит историческую атмосферу их поместья XVI века.
— Значительное расширение строений будет вредить объектам культурного наследия, а планируемый гараж и магазин добавят капитальную форму застройки к сельскому характеру усадьбы, — говорится в письме, которое направили чиновникам Шиффер и её муж.
Ранее другая супермодель, Ирина Шейк, снялась для глянца, рассказав о недостатках своего тела и вере в брак.
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