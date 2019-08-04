Жителей села в Приамурье эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы

Жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы, сдерживающей воду в реке Зее. Об этом сообщается на странице района в "Инстаграме".
— Дамба сдерживает уровень воды два метра. В случае прорыва возможно затопление некоторых улиц. Было принято решение объявить эвакуацию населения из зоны возможного подтопления, — говорится в сообщении.
Напомним, что 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. На 4 августа в регионе подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Всего из зоны ЧС эвакуировано 2593 человека, включая 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 местных жителей.
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