В Петербурге простились с боксёром Дадашевым

В Санкт-Петербурге простились с российским боксёром Максимом Дадашевым, скончавшимся после боя в США. Проводить спортсмена в последний путь пришли порядка 200 друзей и родных.
Церемония состоялась в морге Николаевской больницы в Петергофе. Проститься с погибшим спортсменом мог любой желающий.
Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но он скончался 23 июля.
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