В Петербурге простились с боксёром Дадашевым

29-летний спортсмен получил тяжёлую травму мозга, а спустя два дня, 23 июля, он умер.

В Санкт-Петербурге простились с российским боксёром Максимом Дадашевым, скончавшимся после боя в США. Проводить спортсмена в последний путь пришли порядка 200 друзей и родных.

Церемония состоялась в морге Николаевской больницы в Петергофе. Проститься с погибшим спортсменом мог любой желающий.

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но он скончался 23 июля.