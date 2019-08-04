Воскресенье станет самым холодным днём в Москве за 70 лет

По словам синоптиков, с 1948 года 4 августа температура ни разу не опускалась ниже 15 градусов.

Воскресенье может стать самым холодным 4 августа в Москве за последние 70 лет. Столбики термометров опустятся до 13–15 градусов тепла. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа такого не было ни разу за последние 70 лет как минимум, — сказал РИА "Новости" Тишковец.

Как отметил синоптик, с 1948 года 4 августа температура ни разу не опускалась ниже 15 градусов.