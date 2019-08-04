Француз впервые пересёк Ла-Манш на флайборде

Запата стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт и приземлился около английского города Сент-Маргарет Бэй.

Французскому инженеру Франки Запате впервые удалось пересечь Ла-Манш на флайборде — летающей доске, которую он сам изобрёл. Прямую трансляцию его полёта вёл телеканал BFM.

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard !



Découvrez les images de son arrivée en Angleterre ⤵ pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

Запата стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт и приземлился около английского города Сент-Маргарет Бэй. Он двигался со скоростью порядка 140 км/ч на высоте около 20 метров. Один раз изобретатель приземлялся для дозаправки на специальную платформу. Путешествие длилось 20 минут, за которые он преодолел около 35 километров.

Ранее сообщалось, что Запата пролетел на своём устройстве 2252 метра и установил новый мировой рекорд.