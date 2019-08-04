В крымском сафари-парке готовы принять животных из горящей Сибири

Ранее директор сафари-парка вызвал широкий резонанс заявлением о сдаче Сибири немцам после войны.

Сафари-парк львов "Тайган" и зоопарк "Сказка", находящиеся в Крыму, готовы принять животных из Сибири, охваченной лесными пожарами. Об этом заявил директор зверинцев Олег Зубков.

— Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги, — сказал Зубков РИА "Новости".

Напомним, ранее директор сафари-парка посетовал на то, что территория Сибири после Великой Отечественной войны не досталась Германии. Тогда, по словам мужчины, "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". Это заявление вызвало широкий резонанс.

Площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к трём миллионам гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Накануне в Минобороны РФ отчитались, что самолёты и вертолёты ведомства потушили более 450 тысяч гектаров горящей тайги.