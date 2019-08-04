Жуткий момент столкновения трёх машин на мосту под Волгоградом попал на видео

На кадрах видно, как "четырнадцатая" подрезала Renault Duster, после чего их протаранил Chevrolet.

Смертельную аварию на мосту в городе Волжском Волгоградской области снял видеорегистратор одного из разбившихся автомобилей. При столкновении трёх машин погибло два человека, ещё шесть пострадали.

На кадрах видно, как ВАЗ-2114 обгоняет грузовик, подрезает Renault Duster и выталкивает его на встречную полосу. В этот момент на автомобили налетает Chevrolet.

Ранее сообщалось, что в результате страшной аварии погибли водитель и пассажирка ВАЗа. С различными ранениями в больницы доставили шесть человек, в том числе ребёнка, которому оторвало руку.