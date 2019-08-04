Пострадавшую от паводков территорию Тулуна исключат из зоны заселения

Вся территория подтопленного Тулунского района Иркутской области будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

По его словам, соответствующее распоряжение уже было издано и зарегистрировано в Федеральной кадастровой палате — подведомственном Росреестру учреждении. Подобный документ будет подготовлен и по Нижнеудинску.

Также губернатор Иркутской области добавил, что впоследствии для этих двух городов будут спроектированы новые защитные сооружения.

Напомним, что в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению.

При этом в последние дни ситуация вновь осложнилась: 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь. В ходе второй волны паводков в Иркутской области оказались подтоплены 30 населённых пунктов. Количество жилых домов, попавших в эту зону, составило порядка 1,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке Ие остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, далее уровень воды начал снижаться. Так, по состоянию на воскресенье, 4 августа, уровень воды в реке составил 697 сантиметров.