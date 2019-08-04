Генконсул рассказал, сколько российских туристов застряло в Болгарии

По предварительным данным, первый из задержанных рейсов вылетит из Бургаса в Москву в течение часа, а из Варны — после полудня.

Более 200 россиян вторые сутки не могут вернуться в РФ из Болгарии из-за проблем с самолётами у Bulgaria Air. Ранее были задержаны два рейса этой авиакомпании.

— Авиакомпании Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолётов... Именно с этой проблемой и столкнулись россияне, которые в субботу утром не смогли вылететь домой, задержка рейса составила более суток. Мы надеемся, что уже в ближайшие часы авиакомпания выполнит свои обязательства, — рассказал ТАСС генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Напомним, задержки рейсов начались с утра субботы. Тогда в Москву из Бургаса не вылетел самолёт с россиянами, также был задержан дневной рейс. Пассажиры обратились в Российский союз туриндустрии (РСТ) с просьбой о помощи.